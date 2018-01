Medieninformation

Schlatter steigert Nettoerlös und Gewinn

S c h l i e r e n, 25. Januar 2018. Die Schlatter Gruppe steigerte ihren Nettoerlös im Geschäftsjahr 2017 um 11,7% auf CHF 101,1 Mio. (2016: CHF 90,5 Mio.) und erzielte mit CHF 94,6 Mio. einen tieferen Bestellungseingang als im Vorjahr (2016: CHF 107,7 Mio.). Der Auftragsbestand per 31.12.2017 lag bei CHF 42,5 Mio. (31.12.2016: CHF 49,0 Mio.). Die Schlatter Gruppe erwartet für das Geschäftsjahr 2017 ein über der Vorjahresperiode liegendes operatives Ergebnis (Ebit) von rund CHF 2,5 Mio. (2016: CHF 1,1 Mio.) sowie einen Nettogewinn von ungefähr CHF 3,0 Mio. (2016: CHF 0,5 Mio.)

Das detaillierte Jahresergebnis 2017 wird am 20.3.2018 mittels Medienmitteilung sowie dem Geschäftsbericht auf der Website der Gesellschaft ((www.schlattergroup.com: http://www.schlattergroup.com/)) veröffentlicht.

Vorläufige Finanzkennzahlen 2017 (ungeprüft)



Schlatter Gruppe CHF Mio. 1. Halbjahr 2017 2. Halbjahr 2017 Total 2017 Total 2016 Bestellungseingang 49,1 45,5 94,6 107,7 Nettoerlös 47,4 53,7 101,1 90,5 Auftragsbestand per 30.6. resp. 31.12. 50,9 42,5 49,0

Segmente Schweissen Weben CHF Mio. 2017 2016 2017 2016 Bestellungseingang 73,8 86,7 20,8 21,0 Nettoerlös 81,4 69,8 19,7 20,7 Auftragsbestand per 31.12. 34,5 42,1 8,0 6,9

Personelle Veränderungen in der Geschäftsleitung

Nach 7-jähriger Tätigkeit als Personalchefin der Schlatter Gruppe wird Michaela Wingeier eine neue Herausforderung ausserhalb der Schlatter Gruppe annehmen und das Unternehmen per 31.7.2018 verlassen. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitungsmitglieder danken ihr herzlich für ihren grossen Einsatz und ihre Verdienste für die Schlatter Gruppe.

20.03.2018 Publikation detailliertes Jahresergebnis 2017 03.05.2018 Ordentliche Generalversammlung 21.08.2018 Publikation Halbjahresergebnis 2018

Die Schlatter Gruppe ist ein weltweit führender Anlagenbauer für Widerstandsschweisssysteme, Web- und Ausrüstungsmaschinen für Papiermaschinenbespannungen sowie Drahtgewebe und -gitter. Mit ihrem langjährigen Know-how in der Anlagentechnik, Innovationskraft und zuverlässigem Kundenservice garantiert die am Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange kotierte Unternehmensgruppe für leistungsstarke und werthaltige Produktionsanlagen.

Diese Medieninformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: der Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die Auswirkungen und Risiken neuer Technologien, die laufenden Kapitalbedürfnisse der Gesellschaft, die Finanzierungskosten, Verzögerungen bei der Integration von Akquisitionen, die Änderungen des Betriebsaufwands, die Gewinnung und das Halten qualifizierter Mitarbeiter, nachteilige Änderungen anwendbaren Steuerrechts und sonstige in dieser Kommunikation genannte Faktoren. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.