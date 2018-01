Nach diversen Streitigkeiten in den letzten Jahren, scheint nun Frieden in Sicht zu sein: Nordkoreas Führung geht auf den Süden zu und strebe eine Wiedervereinigung ohne Hilfe fremder Länder an.

Die Führung von Nordkorea treibt die Annäherung mit Südkorea voran. In einer Botschaft rief Pjöngjang am Donnerstag "alle Koreaner" zu einem "Durchbruch" zur Wiedervereinigung mit Seoul auf, wie Staatsmedien am Donnerstag berichteten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...