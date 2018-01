Bern - Jeden Tag sehen wir Bilder von Männern, Frauen und Kindern, die auf der Flucht sind. Doch was bedeutet es, das Zuhause, die Arbeit, die Familie und die Heimat aufgeben zu müssen? In der Ausstellung «Flucht» bekommen die Besucherinnen und Besucher eine Ahnung davon, was es heisst, auf der Flucht zu sein. Die erfolgreiche Wanderausstellung ist vom 25. Januar bis 16. September 2018 im Bernischen Historischen Museum zu Gast.

Zurzeit sind weltweit mehr als 65 Millionen Kinder, Frauen und Männer auf der Flucht. Seit dem Zweiten Weltkrieg war die Zahl der Vertriebenen nie mehr so hoch. Die Ausstellung «Flucht» beleuchtet dieses komplexe Thema aus verschiedenen Blickwinkeln und lässt die Besucherinnen und Besucher anhand typischer Biografien die schwierigen und gefährlichen Wege von Flüchtlingen und Flüchtlingsfamilien begehen.

Am Anfang der Ausstellung sehen die Museumsbesucher die eindrücklichen Bilder von Regisseur Mano Khalil - einst selbst Flüchtling. Sie finden Geschichten von Menschen, die wegen Gewalt, Krieg und Verfolgung zur Flucht gezwungen wurden. Sie lernen deren Schicksalsschläge kennen, die einschneidenden und oft traumatisierenden ...

