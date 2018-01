Die AfD-Bundestagsfraktion hat drei Abgeordnete als Vorsitzende für wichtige Parlamentsausschüsse nominiert, die früher durch teils hetzerische Aussagen aufgefallen sind. Das ruft zwei große Verbände auf den Plan.

Die AfD-Bundestagsfraktion hat drei ihrer Abgeordneten für wichtige Parlamentsposten nominiert. Die Auswahl sorgt schon jetzt für Unruhe im Bundestag und auch außerhalb, obwohl sich die Ausschüsse, die die drei künftig als Vorsitzende leiten sollen, noch gar nicht konstituiert haben.

Die Parteien im Bundestag hatten sich auf die Vergabe der Vorsitze in den verschiedenen Ausschüssen geeinigt. Danach erhält die AfD die Leitung bei Haushalt, Recht und Verbraucherschutz sowie Tourismus. Dass der aus Rheinland-Pfalz stammende Sebastian Münzenmaier Vorsitzender des Tourismusausschusses und Stephan Brandner aus Thüringen Vorsitzender des Rechtsausschusses werden sollen, ruft jetzt zwei Verbände auf den Plan.

So forderte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), Klaus Müller, Brandner zur Achtung der Grundrechte auf. "Der VZBV gibt allen Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland eine Stimme - egal wo sie geboren sind, welche Religion oder politische Meinung sie haben. Wir erwarten vom Rechts- und Verbraucherschutzausschuss und seinem Vorsitz ein ebensolches Verständnis", sagte Müller dem Handelsblatt. "Denn in den kommenden Jahren stehen in Deutschland und in der Europäischen Union wichtige Entscheidungen für Verbraucher an - etwa für eine einfachere Durchsetzung ihrer Rechte oder für eine verbraucherfreundliche Tierwohl-Kennzeichnung."

Müllers Forderung deckt sich damit weitgehend mit den im Grundgesetz verankerten Grundrechten. Im Artikel 3 heißt es: "Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. (…)"

Müllers Mahnung an Brandner kommt nicht von ungefähr. Brandner ist bekannt für Pöbeleien. Bevor er in den Bundestag gewählt wurde, saß er im Thüringer Landtag. Dort bekam er binnen drei Jahren 32 Ordnungsrufe. Zwei Mal wurde das ehemalige CDU-Mitglied aus Parlamentssitzungen ausgeschlossen, etwa im Mai 2016. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...