The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0204691 GE CAP.AUSTR.FDG 2018 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A1KRJL7 ING-DIBA AG HPF 13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK9FSR8 DEKABANK DGZ IHS.S.6395 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK9FSS6 DEKABANK DGZ IHS.6396 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3594 HSH NORDBANK KK 1 13/18 BD00 BON EUR N

CA BSDA XFRA ES0413900327 BCO SANTANDER 13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA NZNIBDT006C6 NORDIC INV.BK 2018 BD00 BON NZD N

CA XFRA DE000HLB02P9 LB.HESS.THR.CARRARA10N/13 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4N72 HSH NORDBANK SZVIII 14/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AHL3 UC-HVB IS1750 BD01 BON EUR N

CA SGEH XFRA XS0161798417 STE GENERALE 03/18 MTN BD01 BON GBP N

CA 0F6A XFRA XS0879082914 FERROVIAL EMIS. 13/18 BD01 BON EUR N

CA E7AE XFRA XS0881544281 UNICR.BK AUS. 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA AU3FN0017737 GE CAP.AUSTR.FDG 2018 FLR BD02 BON AUD N

CA XFRA CA866796AE57 SUN LIFE FIN. 2023 FLR BD02 BON CAD N

CA XFRA DE000DZ1J8L5 DZ BANK IS.A443 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP0959 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2017 BD02 BON EUR N

CA XFRA SG6Z13989819 HOUSG.+DEV.BOARD 13-18 BD02 BON SGD N

CA XFRA XS0721980349 HSBC BANK 12/18 MTN BD02 BON BRL N