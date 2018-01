The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0373476339 ZUERCHER KT.BK 18-28 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0397450724 BASELLANDSCH.KBK 18-27 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DG4UDP0 DZ BANK IS.A842 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UDQ8 DZ BANK IS.A843 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UDS4 DZ BANK IS.A845 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0PB57 DEKA EXTRANZINS ANL 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P0B9 LBBW GM-FLOATER 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P0C7 LBBW GM-FLOATER 18/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P0D5 LBBW GM-FLOATER 18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB1366 LDSBK.SAAR PF.R.136 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013312154 CRED.AGRIC.ASSUR.18-48FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013312493 BPCE 18/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013312501 BPCE 18/28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US06406RAE71 BK OF NY MELLON 2023 BD01 BON USD N

CA XFRA US06406RAF47 BK OF NY MELLON 2028 BD01 BON USD N

CA XFRA US87264AAU97 T-MOBILE USA 2026 BD01 BON USD N

CA XFRA US87264AAV70 T-MOBILE USA 2028 BD01 BON USD N

CA XFRA USU3025AAB53 EXTR.OIL+GAS 18/26 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1757442071 LEASEPLAN 18/21 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1759584797 EUR.BK REC.DEV. 18/25 BD01 BON IDR N

CA XFRA XS1759602953 SCBC 18/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1759801563 RABOBK NEDERLD 18/23 MTN BD02 BON NOK N

CA XFRA XS1760115649 EIB EUR. INV.BK 18/23 MTN BD02 BON MXN N

CA NMK2 XFRA CA64130N3067 NEVADA ENERGY METALS EQ00 EQU EUR N