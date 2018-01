FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.01.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 26.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 25.01.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 26.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HLB4CF2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/17 0.001 %

VO7 XFRA US9290421091 VORNADO RLTY TR. SBI 0.511 EUR

UUM XFRA US91529Y1064 UNUM GROUP DL-,10 0.186 EUR

SNF XFRA US81721M1099 SENIOR HOUSING PROP. SBI 0.316 EUR

ONK XFRA US6826801036 ONEOK INC. (NEW) DL-,01 0.624 EUR

NVK XFRA US6294452064 NVE CORP. NEW DL-,01 0.810 EUR

HPO XFRA US44106M1027 HOSPITALITY PROP. TR. SBI 0.421 EUR

GOK XFRA US38376A1034 GOVT PPTYS INCOME TR. SBI 0.348 EUR

9DM XFRA US25820R1059 DORCHESTER MINERALS DL-01 0.314 EUR

RTE XFRA DK0010267129 RTX A/S NAM DK 5 0.269 EUR