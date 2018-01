FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AO7 XFRA AU000000AZZ7 ANTARES ENERGY LTD.

7MN XFRA SE0007578141 MINESTO AB

NZ3 XFRA AU000000BLK7 BLACKHAM RESOURCES LTD

S5O XFRA CA82489D1096 SHOAL POINT EN.

XFRA CA64130N2077 NEVADA ENERGY METALS