MUTTENZ (dpa-AFX) - Das Gerangel um den Spezialchemiekonzern Clariant scheint ein Ende zu nehmen. Der Investor White Tale hat sein Aktienpaket von 24,99 Prozent an den Branchenriesen Saudi Basic Industries verkauft, wie am Donnerstag aus einer Pflichtmitteilung an die Saudi Stock Exchange hervorgeht.

Ein Sprecher von White Tale, bestehend aus Standard Industries und dem Hedefonds Corvex, bestätigte auf Anfrage von der Schweizer Finanznachrichtenagentur die Transaktion. Clariant will eine Mitteilung dazu um 7.30 Uhr verschicken./ra/cf/AWP/stk

ISIN CH0012142631

AXC0037 2018-01-25/07:21