HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktie des Schienenlogistikers VTG von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 49,00 auf 43,50 Euro gesenkt. Die kartellrechtliche Genehmigung der Nacco-Übernahme stehe immer noch aus und am Markt werde inzwischen eine komplizierte Transaktion eingepreist, schrieb Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sollte VTG Nacco nur zum Teil übernehmen können, müssten die Konsensschätzungen wohl nach unten angepasst werden./ajx/gl

Datum der Analyse: 24.01.2018

