Das operative Ergebnis sei um zwölf Prozent auf 4,6 Milliarden Won (3,5 Mrd Euro) gefallen, teilte Hyundai am Donnerstag in Seoul mit. Experten hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, aber nicht in dieser Höhe. Der Umsatz legte um knapp drei Prozent auf 96,4 Milliarden Won zu. An der Börse sorgten die Zahlen nur kurz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...