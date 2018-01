MEDIENMITTEILUNG

Evolva gibt die vorläufigen Finanzkennzahlen für 2017 bekannt und informiert über die aktuelle Geschäftsentwicklung

25. Januar 2018 - Evolva (SIX: EVE) gibt die vorläufigen, ungeprüften Finanzergebnisse für 2017 bekannt.

Basierend auf den vorläufigen, ungeprüften Finanzdaten für 2017 stieg der Produktumsatz entsprechend unseren Prognosen auf CHF 2,0 Mio., gegenüber CHF 1,1 Mio. im Jahr 2016. Unsere Produkte Resveratrol und Nootkaton verzeichneten starke Wachstumsraten.

Die Umsätze aus F&E-Projekten gingen im Jahr 2017 auf CHF 4,8 Mio. zurück, gegenüber CHF 7,6 Mio. im Jahr 2016. Dies ist auf unsere zuvor mitgeteilte Entscheidung zurückzuführen, meilensteinbasierte F&E-Projekte zugunsten von Produktverkäufen allmählich zu reduzieren.

Der Gesamtumsatz im Jahr 2017 betrug CHF 6,8 Mio., gegenüber CHF 9,6 Mio. im Jahr 2016.

Evolva beendete das Jahr mit rund CHF 97 Mio. liquiden Mitteln, gegenüber CHF 33,8 Mio. am 30. Juni 2017. Dies ist auf die erfolgreichen Finanzierungstransaktionen im Oktober und November 2017 zurückzuführen.

Die endgültigen geprüften Umsatzzahlen werden am 20. März 2018 veröffentlicht. Die Generalversammlung findet am 2. Mai 2018 in Basel, Schweiz, statt.

Der Zeitplan für die kommerzielle Einführung von EverSweetTM, dem nachhaltig gewonnenen Stevia-Süssstoff der nächsten Generation, im Jahr 2018 hat unverändert Bestand. Cargill, der Vertriebspartner von Evolva für das EverSweetTM-Geschäft, bekräftigt, dass die Rückmeldungen von potenziellen Kunden weiterhin positiv sind. Evolva und Cargill haben gegen Ende des letzten Jahres mit der Prüfung verschiedener Finanzierungsszenarien für das EverSweetTM-Geschäft begonnen. Sobald ein Ergebnis vorliegt, wird Evolva darüber informieren.

- Ende -

Über Evolva

Evolva löst die Probleme natürlicher Versorgungsketten mit einem Ansatz aus dem 21. Jahrhundert, der Biotechnologie und Fermentation verbindet. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen natürliche Ingredienzien, die Menschen in ihrem Alltag wesentliche Vorteile bieten, gleichzeitig aber aufgrund ihrer problematischen Beschaffung nur beschränkt zum Einsatz kommen. Unsere Hauptingredienzien sind Stevia, Nootkaton und Resveratrol. Damit unsere Welt nachhaltig wird, müssen Natur und Technologie Hand in Hand gehen. Unser Ziel ist es, einen (kleinen) Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten. Weitere Informationen stehen auf (www.evolva.com: http://www.evolva.com) zur Verfügung.

Kontaktangaben

Oliver Walker, CFO Stephan Herrera, US Medien Paul Verbraeken, IR (oliverw@evolva.com: mailto:oliverw@evolva.com) (stephanh@evolva.com: mailto:stephanh@evolva.com) (paulv@evolva.com: mailto:paulv@evolva.com) + 41 61 485 2034 + 1 415 794 4005 + 41 61 485 2035

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie "glaubt", "nimmt an", "erwartet" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen Ergebnisse bzw. die tatsächliche Finanzsituation, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.