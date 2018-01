Basel (awp) - Die Bâloise investiert mit Blick auf ihre Ende 2016 am Investorentag kommunizierte Strategie in die Mobilitätsplattform Mobly in Belgien. Zusammen mit dem deutschen Digitalversicherer Friday sowie dem Schweizer Umzugsanbieter Movu sei man nun mit drei Dienstleistungsplattformen am Markt, schreibt die Bâloise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...