Der amerikanische Finanzdienstleister Ameriprise Financial, Inc. (ISIN: US03076C1062, NYSE: AMP) schüttet den Aktionären eine Quartalsdividende von 83 US-Cents je Aktie aus. Die Auszahlung erfolgt am 28. Februar 2018 (Record date: 16. Februar 2018). Damit zahlt Ameriprise Financial auf das Jahr hochgerechnet weiterhin 3,32 US-Dollar Gesamtdividende aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 180,31 US-Dollar (Stand: 24. Januar 2018) einer aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...