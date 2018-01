Alibaba hat als zweites chinesisches Unternehmen den Aufstieg in den Club der Tech-Giganten mit einem Börsenwert über 500 Milliarden Dollar geschafft. 2017 legten die Aktien des Unternehmens um mehr als 90 Prozent zu.

Am Donnerstagmorgen erreichte die Alibaba Gruppe kurzzeitig einen Börsenwert von 500 Milliarden US-Dollar. An der New Yorker Börse standen die Aktien zwischenzeitlich bei einem Rekordhoch von 198,86 Dollar. Damit lag die Marktkapitalisierung des chinesischen E-Commerce-Unternehmens bei 500,8 Milliarden Dollar.

Die Investmentbank Oppenheimer Holdings hatte den Wertpapieren Alibabas ein "Outperform-Rating" und ein Preisziel von 220 Dollar pro Aktie ausgestellt. Man erwarte hohe Einnahmen durch Alibabas Cloud-Service und dessen Einzelhandel, der das On-und-offline-Einkaufen nahtlos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...