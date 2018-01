DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Australien bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

TAGESTHEMA

Der EZB-Rat wird bei seiner Sitzung weder die Zinsen oder das Wertpapierkaufvolumen noch die sogenannte Forward Guidance zu diesen geldpolitischen Elementen ändern. Beobachter erwarten, dass das geldpolitische Statement weitgehend unverändert bleiben und EZB-Präsident Mario Draghi eher noch taubenhafter als zuletzt klingen wird. Die EZB hatte im Oktober 2017 beschlossen, dass Monatsvolumen der Nettoanleihekäufe ab Januar auf 30 (zuvor: 60) Milliarden Euro zu verringern. Zugleich bekräftigte sie ihre Prognose, dass Zinserhöhungen erst deutlich nach dem Ende der Nettoankäufe von Anleihen stattfinden sollen. Diese Ankäufe wurden bis Ende September 2018 verlängert. Die EZB bekräftigte außerdem, im Falle einer Eintrübung des Ausblicks oder einer unerwünschten Straffung der Finanzierungsbedingungen Dauer und/oder Volumen ihrer Ankäufe zu erhöhen und so lange Anleihen zu kaufen, bis die Inflation eine überzeugende Wende Richtung 2 Prozent vollzogen hat. Die Glaubwürdigkeit zumindest der Ankaufzusagen wird jedoch zunehmend in Frage gestellt. Das liegt zum einen daran, dass die Zentralbanken des Eurosystems schon so viele Anleihen gekauft haben, dass sie in die Nähe der selbst gesteckten Obergrenzen geraten. Zum anderen scheint die trotz starken Wirtschaftswachstums anhaltend niedrige Inflation teilweise auf Faktoren zu beruhen, die sich der Kontrolle der EZB entziehen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

07:30 DE/Zooplus AG, Jahresumsatz, München

08:00 GB/Sky plc, Ergebnis 1H, Isleworth

08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H, London

08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q, London

12:00 US/Praxair Inc, Ergebnis 4Q, Danbury

13:00 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam

13:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q, St. Paul

13:30 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q, Fort Worth

13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q, Chicago

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis, Paris

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q, Seattle

22:06 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q, Santa Clara

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Februar PROGNOSE: 10,8 Punkte zuvor: 10,8 Punkte 10:00 ifo-Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 117,0 zuvor: 117,2 Lagebeurteilung PROGNOSE: 125,3 zuvor: 125,4 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 109,2 zuvor: 109,5 - EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% - BE 15:00 Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: +0,4 Punkte zuvor: +0,1 Punkte - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 237.000 zuvor: 220.000 16:00 Index der Frühindikatoren Dezember PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 16:00 Neubauverkäufe Dezember PROGNOSE: -7,2% gg Vm zuvor: +17,5% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.839,70 -0,05 Nikkei-225 23.669,49 -1,13 Schanghai-Comp. 3.566,01 0,18 DAX 13.414,74 -1,07 DAX-Future 13.421,00 -1,05 XDAX 13.432,16 -1,00 MDAX 27.151,71 -0,89 TecDAX 2.657,46 -1,74 EuroStoxx50 3.643,22 -0,79 Stoxx50 3.260,54 -0,44 Dow-Jones 26.252,12 0,16 S&P-500-Index 2.837,54 -0,06 Nasdaq-Comp. 7.415,06 -0,61 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,55 -27

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit wenig Bewegung rechnen Händler am Donnerstag an den Aktienmärkten vor der ersten EZB-Sitzung des neuen Jahres. Sie sei das mutmaßlich entscheidende Ereignis des Tages, daher dürfte es vorher nur zu "kurzfristigen Zockereien" kommen, nicht aber ernstzunehmenden Anlageentscheidungen. Im Blick steht damit auch der Euro, der am Morgen mit 1,2428 Dollar fester in den Tag gestartet ist und tendenziell belasten dürfte. Der Dollarindex liegt auf einem Dreijahrestief. "Heute ist für jeden etwas dabei", meint ein Händler. Denn während es bei der EZB um Zinsen und Geldpolitik gehe, komme mit dem Ifo-Geschäftsklima-Index auch noch das wichtigste Barometer für die Konjunktur in Europa dazu. Daneben kommt eine erst größere Welle von Quartalszahlen.

Rückblick: Schwächer - Der Anstieg des Euro auf ein neues Dreijahreshoch bei 1,24 Dollar und die zunehmende Handelskrieg-Rhetorik der USA belastete. Auch wegen der EZB-Sitzung am Donnerstag hielten sich einige Anleger zurück. Suez brachen nach einer Gewinnwarnung um 16,8 Prozent ein. Im Sog von Suez verloren Veolia Environnement 3,8 Prozent, obgleich das Versorgungsunternehmen seine Prognose bekräftigt und betont hatte, die Gewinnwarnung des Wettbewerbers Suez stehe nicht mit seinen Aktivitäten im Zusammenhang. Der Stoxx-Index der Versorger verlor 1,4 Prozent. Novartis gewannen 2,8 Prozent). Das Unternehmen habe gute Zahlen für 2017 präsentiert, so die Einschätzung von Bryan Garnier. Ahold Delhaize gaben dagegen um 3 Prozent nach. In den USA sei das Geschäft des Einzelhändlers nicht ganz so gut wie gedacht gelaufen, hieß es. Sage Group (-6,5 Prozent) führten die Verlierer bei den Technologiewerten an, deren Subindex 1,7 Prozent verlor. Der Softwarekonzern hatte mit dem organischen Umsatzwachstum im ersten Quartal enttäuscht. Apple-Zulieferer litten unter einer negativen Studie von JP Morgan zu Apple. Dialog Semiconductor verloren 6,4 Prozent, in Zürich büßten AMS 9 Prozent ein. Für die Aktie des Londoner Börsenbetreibers LSE ging es dagegen um 5 Prozent nach oben. Der Hedgefonds The Children's Investment Fund (TCI) rechnet offenbar mit einem neuerlichen Übernahmeversuch bei der LSE. Das schürte Konsolidierungsfantasie: Euronext legten um 2 Prozent und Deutsche Börse um 1,9 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Infineon schlossen 3,8 Prozent im Minus, nachdem JP Morgan den Anlegern in einer Studie empfohlen hatte, einen Bogen um den Sektor der Technologiewerte zu machen. Im TecDAX schossen Medigene um gut 20 Prozent in die Höhe. Händler sprachen von Bewertungsfantasie mit Blick auf jüngste Übernahmen in dem Sektor. SMA Solar (+5,3 Prozent) profitierten von guten Geschäftszahlen und einem optimistischen Ausblick. Compugroup knickten um 11,3 Prozent ein, nachdem das Unternehmen einen enttäuschenden Ausblick gegeben hatte. Nach positiven Analystenkommentaren wurden im TecDAX Sartorius 3,6 Prozent und im SDAX Klöckner & Co 4,6 Prozent höher gehandelt.

XETRA-NACHBÖRSE

Schaltbau Holding wurden bei Lang & Schwarz 1 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, sich von seiner Tochtergesellschaft Pintsch Bubenzer zu trennen. Die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigte Schaltbau, ist beim Umsatz aber etwas vorsichtiger.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Zunächst setzte sich die Rekordjagd fort und bereits zur Eröffnung markierten Dow & Co neue Allzeithochs. In der Folge gaben die Indizes ihre Gewinne allerdings wieder ab und schlossen teilweise im Minus. Händler sprachen von Belastungsfaktoren aus dem Unternehmenssektor. Stützend wirkte dagegen der weiter schwächelnde Dollar. General Electric (GE) gaben anfängliche Gewinne ab und verloren 2,7 Prozent. Zwar haben einige Sparten im vierten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, allerdings rückte das in den Hintergrund, denn die Börsenaufsicht nimmt die Bilanzierungspraktiken des Konzerns unter die Lupe. Für United Continental Holdings ging es um 11,4 Prozent nach unten. Während die Zahlen für das vierte Quartal über den Erwartungen der Analysten lagen, drückten Margen-Sorgen auf den Kurs. Die Fluggesellschaft will stärker in das Billigsegment vorstoßen. Im Gefolge fielen American Airlines um 6,0 und Southwest Airlines um 4,7 Prozent. Für Texas Instruments ging es nach schwachen Zahlen um 8,5 Prozent nach unten. Die Bankenwerte profitieren dagegen von steigenden Renditen am Anleihemarkt. Der Bankensektor legte um 1,0 Prozent zu.

Die US-Anleihen gaben einen Großteil ihrer Vortagesgewinne wieder ab. Die Rendite zehnjähriger Titel stieg um 3 Basispunkte auf 2,65 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.15 Uhr EUR/USD 1,2456 +0,4% 1,2404 1,2385 EUR/JPY 135,48 +0,0% 135,44 135,17 EUR/CHF 1,1709 -0,2% 1,1729 1,1713 GBP/EUR 1,1501 +0,0% 1,1481 1,1477 USD/JPY 108,77 -0,4% 109,19 109,14 GBP/USD 1,4326 +0,6% 1,4242 1,4212 Bitcoin BTC/USD 11.473,68 +3,4% 11.100,13 10.918,74

Der Dollar fiel weiter zurück, der Dollar-Index auf ein Dreijahrestief. Der Euro sprang erstmals seit drei Jahren wieder über die Marke von 1,24 Dollar. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,2401 Dollar. Für die Schwäche des Dollar machten Beobachter vor allem die Handelskrieg-Rhetorik von US-Präsident Donald Trump verantwortlich. Überdies hatte sich US-Finanzminister Steven Mnuchin für einen schwachen Dollar ausgesprochen. Dieser sei gut für den Handel, erklärte der Minister auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,28 65,61 +1,0% 0,67 +9,7% Brent/ICE 71,01 70,53 +0,7% 0,48 +6,6%

Mit teils kräftigen Aufschlägen zeigten sich die Ölpreise. Stützend wirkten gesunkene offizielle Öl-Lagerbestände, zumal bei den bereits am Dienstag veröffentlichten Daten des Branchendienstes API eine Zunahme registriert worden war. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI erhöhte sich zum US-Settlement um 1,8 Prozent auf 65,61 Dollar und lag damit erstmals seit Dezember 2014 wieder über der Marke von 65 Dollar. Brent legte um 0,8 Prozent auf 70,53 Dollar zu. IM asiatisch dominierten Geschäft am Donnerstag steigen die Preise weiter, auch gestützt vom weiter schwächelnden Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.365,61 1.358,51 +0,5% +7,11 +4,8% Silber (Spot) 17,69 17,57 +0,7% +0,12 +4,5% Platin (Spot) 1.024,10 1.017,00 +0,7% +7,10 +10,2% Kupfer-Future 3,24 3,22 +0,6% +0,02 -1,7%

Der Goldpreis profitierte vom schwachen Dollar und kletterte auf den höchsten Stand seit über einem Jahr. Das Edelmetall, das wie viele andere Rohstoffe in Dollar bezahlt wird, erlangt dadurch höhere Attraktivität für Investoren aus anderen Währungsräumen. Die Feinunze legte zum US-Settlement um 1,5 Prozent auf 1.356 Dollar zu.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BREXIT

Der britische Brexit-Minister David Davis rechnet damit, mit Brüssel "bis Ende März" eine Vereinbarung über die angestrebte Übergangsphase nach dem EU-Austritt Großbritanniens zu erzielen. Ex-Premierminister David Cameron, der das Brexit-Referendum anberaumt hatte, sagte beim Wirtschaftsforum in Davos, der Brexit sei "ein Fehler, aber keine Katastrophe".

KOHLENDIOXIDSTEUER DEUTSCHLAND

Die Energieexperten von CDU und SPD streiten über die Einführung einer zusätzlichen Kohlendioxid-Steuer für den Verkehrssektor und das Heizen von Gebäuden. Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Bernd Westphal, will in den kommenden Koalitionsverhandlungen die Einführung einer CO2-Abgabe festschreiben.

METALLTARIFVERHANDLUNGEN

Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie sind die Vertreter von IG Metall und Arbeitgebern am Mittwochabend auch nach der vierten Runde ohne Ergebnis auseinander gegangen. "In den für uns entscheidenden Arbeitszeitfragen haben die Arbeitgeber (...) alle bisherigen relevanten Teilergebnisse zurückgenommen", erklärte der Bezirksleiter IG Metall Baden-Württemberg und Verhandlungsführer, Roman Zitzelsberger. Streitpunkt zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft sind vor allem flexible Arbeitszeiten.

US-SANKTIONEN NORDKOREA

Die USA haben ihre Sanktionen gegen Nordkorea nochmals verschärft. Die wegen des nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramms verhängten Strafmaßnahmen richten sich gegen Firmen, Einzelpersonen und das Rohölministerium in Pjöngjang. Von den Sanktionen betroffen sind auch zwei chinesische Handelsunternehmen, die Geschäfte mit Nordkorea gemacht haben.

SOFTWARE AG

hat die Profitabilität im vierten Quartal auf einen neuen Rekordwert gesteigert und blickt angesichts einer starken Entwicklung im Bereich Internet der Dinge (IoT) und Cloud zuversichtlich auf das laufende Jahr. Die Gesamterlöse stiegen auf 268,4 von 263,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten 270 Millionen erwartet. Wechselkursbereinigt stiegen die Erlöse um 7 Prozent. Das EBIT stieg um 10 Prozent auf 82,7 Millionen Euro. Hier hatten Analysten mit 86 Millionen Euro mehr erwartet. Die EBITA-Marge, die nicht nach IFRS ermittelt wird und die zentrale Steuerungskennziffer darstellt, lag bei 36,7 Prozent nach 34,2 Prozent im entsprechenden Vorjahresquartal - nach Darstellung der Software AG ein neuer Rekordwert. Netto verdiente das Unternehmen 56,7 Millionen Euro.

SOFTWARE AG

Vorstandschef Karl-Heinz Streibich hat mit 65 Jahren die interne Altersgrenze erreicht und scheidet turnusgemäß zum 31. Juli aus.

SCHALTBAU

trennt sich von seiner Tochtergesellschaft Pintsch Bubenzer. Einen Kaufpreis nannte das Unternehmen nicht. Die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigte Schaltbau, ist beim Umsatz jetzt aber etwas vorsichtiger.

EASYJET

Verbraucherschützer haben den britischen Billigflieger wegen mutmaßlich irreführender Online-Gepäckpreise verklagt.

PEUGEOT

Die Tochter Opel stellt die Fertigung des neuen Corsa-Modells im Werk in Figueruelas ein. Es seien auch keine weiteren Investitionen in neue Modelle geplant, hat der Hersteller den Beschäftigten laut der Nachrichtenagentur EFE mitgeteilt. Sie bezieht sich auf Unternehmenskreise.

SEMPERIT

leitet eine Restrukturierung ein. Im Laufe des Jahres wird der Vorstand entscheiden, ob es Änderungen im Portfolio der bestehenden Segmente sowie weitere Anpassungen geben wird. Ein aus heutiger Sicht einstellig negatives EBIT für das vierte Quartal 2017 unterstreiche die Notwendigkeit eines solchen Schrittes. Auf Basis des erwarteten negativen Ergebnisses nach Steuern für 2017 und aufgrund der Fortsetzung der Restrukturierungs- und Transformationsprozesse wird der Vorstand voraussichtlich keine Dividende vorschlagen. Im Vorjahr hatte sie 0,70 Euro je Aktie betragen.

ZUMTOBEL

hat eine Gewinnwarnung ausgegeben. Die allgemeine Entwicklung in der professionellen Beleuchtungsindustrie liege auch im laufenden dritten Quartal hinter den Erwartungen von Zumtobel. Die aktuelle Prognose für das Geschäftsjahr 2017/18 könne daher nicht erreicht werden. Nach einem Gewinneinbruch im ersten Halbjahr hatte Zumtobel die Jahresziele am 16. November deutlich gesenkt und gewarnt, dass eine Branchenerholung kurzfristig nicht absehbar sei. In der Vorwoche hatte Zumtobel-Chef Ulrich Schumacher seine Bereitschaft erklärt, über die Aufhebung seines Vorstandsvertrags zu verhandeln, wenn der Aufsichtsrat dies wünsche. Auch CFO Karin Sonnenmoser hatte in ähnlicher Weise ihren Rücktritt angeboten, der Aufsichtsrat lehnte dies im Falle von Sonnenmoser jedoch ab.

