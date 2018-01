BRÜSSEL (dpa-AFX) - Das Wachstum des europäischen Nutzfahrzeugmarkts hat sich im vergangenen Jahr verlangsamt. 2017 wurden mit rund 2,4 Millionen Fahrzeugen 3,2 Prozent mehr verkauft als im Jahr zuvor, wie der europäische Verband Acea am Donnerstag mitteilte. Allerdings hatte das Plus 2016 noch bei 11,6 Prozent gelegen.

Besonders stark entwickelte sich 2017 der spanische Markt mit einem Plus von 13,5 Prozent, gefolgt von Frankreich (plus 6,9 Prozent) und Deutschland (plus 3,3 Prozent). In Italien (minus 2,3 Prozent) und Großbritannien (minus 4,4 Prozent) fiel die Nachfrage hingegen.

Zum Jahresende hin schwächelte die Branche allerdings etwas. Im Dezember 2017 fielen die Zulassungszahlen um 3,5 Prozent. Das lag laut ACEA aber zumindest teilweise daran, dass es im Dezember 2017 einen Arbeitstag weniger gegeben habe als im Jahr davor./mis/he

