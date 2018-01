NÜRNBERG (dpa-AFX) - In Deutschland hat der robuste Aufschwung und die Aussicht auf steigende Löhne für das beste Konsumklima seit über 16 Jahren gesorgt. Die Konsumforscher von der GfK erhöhten ihren Konsumklimaindikator für Februar um 0,2 Punkte 11,0 Zähler, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. "Die Verbraucher in Deutschland starten überaus optimistisch in das Jahr 2018", kommentierte GfK-Experte Rolf Bürkl die Daten.

Das GfK-Konsumklima erreichte damit den höchsten Wert seit Oktober 2001, als der Indexstand ebenfalls bei 11,0 Punkten lag. Volkswirte wurden von der Entwicklung überrascht. Sie waren davon ausgegangene, dass der Stimmungsindikator bei 10,8 Punkten verharren wird.

Wie die GfK weiter mitteilte, legten die Konjunkturerwartungen der Verbraucher "spürbar zu" und erreichten den besten Wert seit sieben Jahren. Auch die Einkommenserwartungen und die Anschaffungsneigung seien gestiegen, wenn auch nur moderat. Beide Unterindikatoren befanden sich bereits auf einem vergleichsweise hohen Niveau./jkr/he

