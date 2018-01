Mit seiner "America First"-Politik setzt US-Präsident Donald Trump dem Dollar immer stärker zu. Das belastet die Börsen. Anleger hoffen, dass EZB-Präsident Mario Draghi heute für eine Gegenbewegung sorgt.

Am Tag der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften Dax-Anleger sich zunächst zurückhalten. Banken und Broker sagten für den Dax am Donnerstag einen wenig veränderten Start voraus. Die Angst vor einem Handelskrieg hatte am Mittwoch den Leitindex um 1,1 Prozent ins Minus auf 13.414 Punkte gedrückt.

Am Donnerstagmorgen notiert der Dax gut eine Stunde vor dem Start des Parketthandels auf dem Niveau des Vortags - knapp über der Marke von 13.400 Punkten. Der Fokus liegt weiter auf den Devisenmärkten.

Mit seiner "America First"-Politik setzt US-Präsident Donald Trump dem Dollar immer stärker zu. Dies trieb den Euro am Mittwoch auf ein Drei-Jahres-Hoch von ...

