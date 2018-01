Zürich (awp) - Beim Handelskonzern Valora kommt es zu einem Abgang im Verwaltungsrat. Bernhard Heusler stelle sich an der Generalversammlung im April nicht zur Wiederwahl, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Heusler gehörte dem Gremium seit 2008 an. Der Ex-Präsident des FC Basel wolle sich künftig dem Aufbau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...