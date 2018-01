SMA Solar schloss das Jahr 2017 besser ab als bislang prognostiziert. Besonders die Absätze in Europa und Asien führten zu einem neuen Rekord. Alle Segmente seien profitabel gewesen, hieß es, so dass aufgrund des positiven Ergebnisses und einer geringen Kapitalintensität die Nettoliquidität gesteigert wurde. Den Umsatz gab das Unternehmen in seinen vorläufigen Zahlen mit mehr als 890 Millionen Euro und das operative Ergebnis mit über 95 Millionen Euro an. Für das laufende Jahr geht es von einem steigenden Umsatz auf 0,9 bis 1,0 Milliarden Euro aus und rechnet dabei mit einem operativen Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern von 90 bis 110 Millionen Euro.

Den vollständigen Jahresabschluss legt SMA Solar am 28. März vor. Auf dem Capital Markets Day am 26. Januar möchte der Vorstand über die Positionierung und die Entwicklung des Unternehmens informieren. Im Chart lässt sich eine steigende, doch zuletzt schwankende Tendenz bis Mai letzten Jahres zurückführen und aktuell zwischen 35,90 und 46,90 Euro beschreiben. Jüngst kamen die Notierungen ...

