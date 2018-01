Liebe Leser,

die Aktie von Gazprom hat jüngst bestätigt, in welch starker Verfassung sie ist. Dabei ist vor allem aus charttechnischer Sicht die Vermutung naheliegend, es könne sehr schnell um mehr als 15 % nach oben gehen. Das nächste Kursziel ist nun schon in Sicht, heißt es. Konkret: Die Aktie gab am Mittwoch minimal nach. Dies jedoch wird nicht als negatives Signal gewertet. Vielmehr ist der Wert nach einem seit August andauernden Aufwärtstrend auf dem Weg, auch noch die nächsten Hürden ... (Frank Holbaum)

