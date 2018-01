SEOUL (dpa-AFX) - Der Branchenboom hat Umsatz und Gewinn des südkoreanischen Chipherstellers SK Hynix nach oben getrieben. Dank einer stark anziehenden Nachfrage wichtiger Kunden wie Apple und anziehender Preise ist der Umsatz im vergangenen Jahr um 75 Prozent auf rund 30,1 Billionen südkoreanische Won (23 Mrd Euro) geklettert, wie der Konzern am Donnerstag in Seoul mitteilte. Das operative Ergebnis zog auf 13,7 Billionen Won an - das ist ein Plus von 319 Prozent. Das Ergebnis fiel damit deutlich besser aus als erwartet. Die Aktie, die nach ihrem Mehrjahreshoch von Anfang Oktober in den vergangenen Monaten wegen der Sorgen über einen sich abschwächenden Branchenboom unter Druck gestanden hatte, legte rund fünf Prozent zu./zb/men/jha/

