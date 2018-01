- Kleinere und leichtere DC/DC-Konverter, die zur Verbreitung von Elektrofahrzeugen und intelligenten Stromnetzen beitragen



Osaka, Japan (ots/PRNewswire) - Diamond Electric Mfg. Co., Ltd. hat im Dezember 2017 einen dünnen, isolierten, bidirektionalen DC/DC-Wandler (IBDC) in Visitenkartengröße entwickelt. Die Technologie kann das Gewicht von DC/DC-Wandlern, die für wiederaufladbare Akkus unerlässlich sind, erheblich verkleinern und reduzieren und soll zur Verbreitung von Elektrofahrzeugen (Electronic Vehicles, EVs) und intelligenten Stromnetzen (Smart Grids) beitragen.



In den letzten Jahren haben die Anforderungen an Hochleistungsakkus für Elektrofahrzeuge und intelligente Stromnetze dazu geführt, dass wiederaufladbare Akkus eine höhere Spannung haben. Daher steigen die Anforderungen an ein höheres Maß an Isolierung von DC/DC-Wandlern, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Sicherheitsstandards zu erfüllen.



Als Antwort darauf hat Diamond Electric den neuen IBDC entwickelt, das seine einzigartige Steuerungstechnologie (für die ein Patent angemeldet ist) vollständig nutzt. Der IBDC kombiniert Lade- und Entladeschaltungen.



Durch die Implementierung der Hochfrequenz-Schalttechnik (bis zu 2 MHz) hat Diamond Electric einen ultrakompakten IBDC (93,5 mm x 60 mm x 10,5 mm ohne Regelkreis und Kühlkörper) entwickelt.



Darüber hinaus konnte durch die Verwendung von Galliumnitrid (GaN)-Leistungshalbleitern trotz der Hochfrequenzumschaltung ein hoher Wandlungswirkungsgrad (bis zu 95 %) erzielt werden. Durch den Einsatz dieser Technologien rechnet das Unternehmen damit, das Endprodukt auf 25 % der anderen vorhandenen Modelle zu verkleinern.



Erwartete Anwendungen Elektrofahrzeuge: - Onboard-Ladegeräte - Onboard-AC-Stromversorgung



Intelligenten Stromnetzen: - Batteriesystem für den Hausgebrauch - Ladestationen für Elektrofahrzeuge (V2H) - Unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem (USV) - Tragbares Batteriesystem



Produktspezifikationen:



Informationen zu Diamond Electric Mfg. Co., Ltd.



Das Unternehmen ist seit 80 Jahren im Geschäft und ein führender Hersteller von Zündspulen für Automobile. Es wird an der Börse in Tokio (6895) notiert. Es entwickelt und produziert auch eine Vielzahl von DC/DC-Konverter, wie z. B. Inverter, Onboard-Ladegeräte und Onboard-DC/DC-Wandler.



Weitere Details finden Sie auf der Website: https://www.diaelec.co.jp/en/



