Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Standard Chartered aif die "Conviction Buy List" aufgenommen. Bei einem mit "Buy" bestätigten Votum wurde das Kursziel von 890 auf 980 Pence angehoben. Analyst Martin Leitgeb verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf drei Gründe für seine besondere Empfehlung der Aktie: Einen nach wie vor historisch großen Abschlag zum Konkurrenten HSBC, langfristiges Dividendenpotenzial sowie steigende Zinsen in den USA./tih/zb Datum der Analyse: 25.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0003 2018-01-25/08:23

ISIN: GB0004082847