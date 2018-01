Dank einer stark anziehenden Nachfrage wichtiger Kunden wie Apple und anziehender Preise ist der Umsatz im vergangenen Jahr um 75 Prozent auf rund 30,1 Billionen südkoreanische Won (23 Mrd Euro) geklettert, wie SK hynix am Donnerstag in Seoul mitteilte. Das operative Ergebnis zog auf 13,7 Billionen Won an - das ist ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...