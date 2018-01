Liebe Leser,

Nordex konnte am Mittwoch wieder etwas aufsatteln. Der Wert befindet sich nach Meinung von Chartanalysten in einer sehr starken Position und könne schon sehr bald wieder in Richtung 13 oder sogar 14 Euro klettern, heißt es mit Blick auf das Chartbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat in den zurückliegenden Wochen massive Kursgewinne geschafft und ausgehend von einem 4-Jahres-Tief bei 7,18 Euro viele wichtige charttechnische Hürden auf dem Weg nach oben aus dem ... (Frank Holbaum)

