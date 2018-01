25.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: voestalpine Company-Blog (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) In ihrem Company-Blog stellt die voestalpine ihre intelligenten Weichen i-switch vor. Hier der Blog im Original: i-switch, die intelligente Weiche, ist die digitale Antwort auf Herausforderungen des modernen, effizienten Eisenbahnverkehrs. In Bahnnetzen spielen Weichen eine herausragende Rolle. In puncto Sicherheit und Verfügbarkeit werden ihnen daher höchste Aufmerksamkeit und modernste Technologie zuteil. Die technologischen Spitzenprodukte der voestalpine-Gesellschaften bieten digitale...

Den vollständigen Artikel lesen ...