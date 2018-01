Wir waren von Beginn an skeptisch. Doch nun deutet sich technisch das Ende der langen Bodenbildung seit Sommer 2016 an. Der Drei-Jahres-Chart birgt Brisanz. Eine langgezogene Bodenbildung und ab 23,50 € folgt das Breaknach oben. Insgesamt lässt sich eine Investition auch fundamental wieder begründen. Durch die Börsengänge von Hellofresh und Delivery Hero wird es rechnerisch transparenter. Denn: Die Kassenposition um 2 Mrd. € zuzüglich der börsennotierten Beteiligungen deckt den aktuellen Börsenwert fast komplett ab. Der bereits deutlich abgeschriebene Wert des restlichen Portfolios wird um 8 bis 10 € je Aktie taxiert. Gemessen am Eigenkapital in Höhevon rd. 4 Mrd. € (90 % Eigenkapitalquote) per Ende 2017 notiert die Aktie somit unter ihrem Buchwert. Fazit: Kommt der Ausbruch nach oben, kann es also schnell gehen. Dann lautet das Ziel um 30 €. Greifen Sie nicht vor, aber schlagen Sie sofort zu, wenn das Break erfolgt!



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Aktionärsbrief Nr. 4 vom 25.1.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info