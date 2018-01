Die stellvertretende CSU-Vorsitzende Dorothee Bär hofft, dass ein Bündnis mit den Sozialdemokraten zustande kommt. Dabei macht sie aber deutlich: Zugeständnisse beim Familiennachzug für Flüchtlinge werde es nicht geben.

Die stellvertretende CSU-Vorsitzende Dorothee Bär sieht in den anstehenden Koalitionsverhandlungen für ihre Partei keinen Raum mehr für Zugeständnisse beim Familiennachzug für Flüchtlinge an die SPD. Bei diesem Thema seien in den Sondierungsgesprächen alle Spielräume ausgeschöpft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...