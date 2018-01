NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Software AG nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Softwarehersteller habe die Konsensschätzungen im Schlussquartal 2017 knapp verfehlt, während der Ausblick auf 2018 weitgehend den Erwartungen entspreche, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/zb/ag

Datum der Analyse: 25.01.2018

ISIN DE000A2GS401

AXC0064 2018-01-25/08:55