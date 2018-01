Topas Therapeutics ausgewiesener translationaler Partner im Sonderforschungsbereich 'Leberentzündung' am UKE Hamburg

DGAP-News: Topas Therapeutics GmbH / Schlagwort(e): Kooperation/Finanzierung Topas Therapeutics ausgewiesener translationaler Partner im Sonderforschungsbereich 'Leberentzündung' am UKE Hamburg 25.01.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Topas Therapeutics ausgewiesener translationaler Partner im Sonderforschungsbereich "Leberentzündung" am UKE Hamburg

* Sonderforschungsbereich (SFB 841) am Universitätsklinikum Hamburg wird um weitere 4 Jahre mit einem Volumen von fast EUR 15 Mio. verlängert. * Topas Therapeutics exklusiver Partner für Indikationserweiterungen und die Translation von Forschungsergebnissen in die Klinik.

Hamburg, 25. Januar 2018.

Topas Therapeutics GmbH (Topas), ein privates Hamburger Unternehmen mit einer eigenen Plattform, die die natürliche Fähigkeit der Leber zur Toleranzinduktion nutzt, gab heute die Mitwirkung am jüngst verlängerten Sonderforschungsbereich "Leberentzündung" als translationaler Partner bekannt.

Sonderforschungsbereiche werden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert. Im vorliegenden Fall, dem SFB 841, erhält das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) eine solche Förderung seit 2010; Sprecher des SFB ist Prof. Ansgar W. Lohse, Direktor der I. Medizinischen Klinik und Poliklinik am UKE. Mit der jetzigen Entscheidung der DFG wurde die dritte und letzte Phase dieses SFBs eingeleitet, die nochmals mit fast EUR 15 Mio. gefördert wird.

Topas baut auf den Erkenntnissen dieses SFBs aus den vergangenen 8 Jahren auf und adressiert die Übersetzung dieser Erkenntnisse in klinische Studien; darüber hinaus kooperiert Topas eng mit verschiedenen Mitgliedern des SFBs, um weitere Anwendungen des Nanopartikel-basierten Toleranzansatzes von Topas in verschiedenen Indikationen zu prüfen und gegebenenfalls in das Projektportfolio von Topas zu übernehmen.

Über Topas Therapeutics

Topas Therapeutics GmbH ist ein privates Hamburger Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Produkten mit hohem medizinischen Bedarf, wie Autoimmunerkrankungen, Allergien und Antikörper gegen Medikamente (Anti-Drug Antibodies, ADA) konzentriert. Topas' Technologieplattform ist durch die Induktion einer Antigen-spezifischen Immuntoleranz charakterisiert, die sich die natürlichen immunologischen Fähigkeiten der Leber zunutze macht. Das Unternehmen hat zwei Programme in der Vorbereitung zur klinischen Entwicklung in den Jahren 2018/2019 - eines für eine sog. Seltene Erkrankung und eines für Multiple Sklerose. Topas unterhält auch eine Forschungs- und Optionsvereinbarung mit Eli Lilly and Company, die sich auf Immuntoleranz konzentriert, und eine Entwicklungsvereinbarung mit Evotec für ein Typ-1-Diabetes-Programm, das sich derzeit in vorklinischen Tests befindet. Zu den Investoren von Topas gehören: Epidarex Capital, Gimv, EMBL Ventures und Evotec.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.topas-therapeutics.com.

Kontakte:

Media Relations Europa Topas Therapeutics GmbH MC Services AG Dr. Timm-H. Jessen Anne Hennecke CEO / Managing Director Phone +49 211 529 252 22 Falkenried 88 Email [1]anne.hennecke@mc-services.eu 1. mailto:anne.hennecke@mc-ser vices.eu 20251 Hamburg Email [1]jessen@topas-therapeutics.com 1. mailto:jessen@topas-therapeutics. com Web [1]www.topas-therapeutics.com 1. http://www.topas-therapeutics.com/

25.01.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

648029 25.01.2018

AXC0066 2018-01-25/09:00