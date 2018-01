LONDON (dpa-AFX) - Der Schnapsbrenner Diageo hat von besseren Geschäften in Europa und Asien profitiert. Den Umsatz steigerten die Briten im ersten Geschäftshalbjahr (Ende Dezember) um 2 Prozent auf 6,53 Milliarden britische Pfund (7,5 Mrd Euro), wie der Anbieter von Bier- und Spirituosenmarken wie Guinness, Johnnie Walker und Smirnoff am Donnerstag in London mitteilte. Der operative Gewinn kletterte um 6 Prozent auf 2,19 Milliarden Pfund, was etwas mehr war als von Analysten erwartet. Das im Jahresvergleich zum US-Dollar stärkere Pfund bremste das Wachstum. Unter dem Strich stand bei Diageo ein Gewinnanstieg um ein gutes Drittel auf 2,06 Milliarden Pfund - hier profitierte Diageo von der US-Steuerreform mit einem Sonderertrag von 360 Millionen Pfund./men/kro/jha/

