Im Jahr 2015 erschien im Wissenschaftsmagazin Science ein viel beachteter Artikel über den Mülleintrag in die Weltmeere. Zwei Jahre später, im November 2017, wies Dame Ellen Mac Arthur, die Gründerin der gleichnamigen Stiftung, in einem Editorial in genau dieser Zeitschrift auf die immer noch ebenso erschreckende Menge von 8 Mio. t Plastikmüll hin, die jährlich neu in unsere Ozeane gelangen. Und es ist damit zu rechnen, dass sich die Produktion von Plastik in den nächsten zwanzig Jahren nochmals verdoppelt. Bisher wird nur ein geringer Teil gesammelt und wiederverwendet - ein enormer Verlust an Wertstoffen einerseits und andererseits ein großes Umweltproblem.

Barriereschichten für nachhaltige Verpackungen

Eine Lösung könnten neue Verpackungsmaterialien auf der Basis nachwachsender Rohstoffe - sogenannte Biopolymere - sein, die kompostierbar sind. Bisher waren solche Materialien für Lebensmittelverpackungen ...

