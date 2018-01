FRANKFURT (Dow Jones)--Gut behauptet zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen. Bei der EZB-Sitzung am Mittag wird mit einem gemäßigten Tonfall gerechnet, der Zinsanhebungen noch in weiter Ferne erscheinen lassen dürfte, hofft man am Markt. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 7 Ticks auf 160,62 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 160,70 Prozent und das Tagestief bei 160,57 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.36 Uhr rund 14.200 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 5 Ticks auf 131,23 Prozent.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2018 02:37 ET (07:37 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.