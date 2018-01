IRW-PRESS: Rock Tech Lithium Inc.: Rock Tech stößt bei Schlitzproben auf 2,5 Meter mit 1,38 % Li2O

Rock Tech stößt bei Schlitzproben auf 2,5 Meter mit 1,38 % Li2O

Vancouver, BC, Kanada - January 25, 2018 - Rock Tech Lithium Inc. (das Unternehmen oder Rock Tech) [TSX-V: RCK; Frankfurt: RJIB (WKN: A1XF0V)] freut sich, die ersten Analyseergebnisse der jüngsten Grabungen und Schlitzprobenahmen im zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebiet Georgia Lake in der Bergbauregion Thunder Bay in Nordwest-Ontario (Kanada) bekannt zu geben.

Dieses Programm konzentrierte sich auf Bereiche, die unmittelbar neben der Hauptressourcenzone des Konzessionsgebiets Georgia Lake liegen. Hier lagern laut Schätzung 2,47 Millionen Tonnen NI 43-101-konforme Ressourcen der angezeigten Kategorie mit einem Lithiumoxidgehalt von 1,11 % (Li2O) und 2,50 Millionen Tonnen der abgeleiteten Kategorie mit einem Li2O-Gehalt von 0,98 %.

Die Proben wurden aus elf (11) Gräben bei und in Umgebung der erfassten Pegmatite gewonnen, die sich neben der Hauptressourcenzone bei Nama Creek befinden. Bei den Grabungen wurden in diesem Bereich mindestens vier Pegmatitgesteinsgänge freigelegt. Darüber hinaus wurde in diesem Gebiet ein weiterer lithiumhaltiger Pegmatit mit schräger Ausrichtung (Nordwest-Südost-Richtung) festgestellt und beprobt (NC-CH-17-09 und NC-CH-17-11).

Die Schlitzproben 9 und 11 lieferten ermutigende Werte von 1,38 % Lithiumoxid bzw. 1,09 % Lithiumoxid, sagte Martin Stephan, Chief Executive Officer von Rock Tech. Die Ausrichtung dieses Pegmatitgesteinsgangs unterscheidet sich von jenen in der Hauptressourcenzone; durch weitere Arbeiten sollte festgestellt werden können, ob der Gang einen Ausläufer mit lokaler geringfügiger Richtungsänderung oder einen neuen separaten querschlägigen lithiumhaltigen Pegmatiterzgang darstellt.

Herr Stephan erklärte weiter: Die Ergebnisse der Schlitzproben 4 bis 8 von durchschnittlich bis zu 1,31 % Lithiumoxid zeigen die Kontinuität der Lithiummineralisierung in der Nähe der Hauptressourcenzone auf. Im Zuge weitere Untersuchungen wird geprüft werden, ob die Ergebnisse auf das Vorkommen von einem oder mehreren neuen lithiumhaltigen Pegmatitgängen hinweisen oder ob sie die Fortsetzung von Anteilen unserer Ressource darstellen, die sich dem vorherigen Modell entsprechend nicht bis an die Oberfläche ausgedehnt haben.

In der nachfolgenden Karte sind die Standorte der Grabungen und gewonnenen Proben und ihre Nähe zur Hauptressourcenzone ersichtlich: http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42213/20180125 - Rock Tech - Trenching Results - German_DEPRcom.001.jpeg

In der folgenden Tabelle sind die Analyseergebnisse der Schlitzproben ausgewiesen:

Schlitzprobe Gehalt (% LiLänge (m) von (m) bis (m)

2 O) NC-CH-17-04 0,76 2,05 0,75 2,80 NC-CH-17-05 0,71 0,82 1,10 1,92 NC-CH-17-06 0,29 2,20 0,00 2,20 NC-CH-17-07 0,95 2,00 0,80 2,80 NC-CH-17-08 1,31 1,90 1,50 3,40 NC-CH-17-09 1,38 2,50 0,70 3,20 NC-CH-17-10 0,48 1,20 1,50 2,70 NC-CH-17-11 1,09 1,00 0,70 1,70

Drei der Schlitzproben - 12, 13 und 14 - im Südwesten lieferten keine bedeutenden Lithiumoxidgehalte.

Sämtliche Proben wurden von dem ISO 9001:2008-zertifizierten Analyselabor Actlabs in Geraldton (Ontario) ausgewertet.

Für die Umsetzung des Feldprogramms zeichnete Pleson Geoscience verantwortlich, ein Explorationsberatungsunternehmen, das seine Kunden mit erfahrenem Personal und effizienten Dienstleistungen unterstützt. Pleson Geoscience legt sein Hauptaugenmerk auf die umweltverträgliche Sammlung hochauflösender Daten bei ersten Prospektionen bis hin zu wirtschaftlichen Erstbewertungen.

Alle wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemitteilung hinsichtlich des Lithiumkonzessionsgebiets Georgia Lake wurden unter der Leitung von Locke B. Goldsmith, P.Eng., P.Geo., einem von Rock Tech unabhängigen qualifizierten Sachverständigen, erstellt und geprüft.

Über Rock Tech Lithium:

Rock Tech Lithium ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Exploration von Konzessionsgebieten mit potenziellen Vorkommen von Lithium und anderen ausgewählten Metallen für den Einsatz in Batterien gerichtet ist.

Rock Tech ist das einzige Explorationsunternehmen in der Region mit einer NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung. Die Ressourcenschätzung weist eine angezeigte Ressource im Umfang von 3,19 Millionen Tonnen mit 1,10 % Lithiumoxid sowie eine abgeleitete Ressource im Umfang von 6,31 Millionen Tonnen mit 1,00 % Lithiumoxid aus. Außerdem hat das Unternehmen metallurgische Untersuchungen an einer Massenprobe durchgeführt und dadurch seine Fähigkeit bewiesen, sowohl hochgradiges Spodumenkonzentrat als auch Lithiumcarbonat (Li2CO3) in Batteriequalität zu produzieren. Die spodumenhaltigen Pegmatite des Gebiets Georgia Lake wurden ursprünglich im Jahr 1955 entdeckt.

Für das Board of Directors des Unternehmens:

Martin Stephan Martin Stephan Director, Chief Executive Officer Weitere Informationen erhalten Sie über: Brad Barnett Chief Financial Officer Rock Tech Lithium Inc. 777 Hornby Street, Suite 600 Vancouver, B.C., V6Z 1S4 Tel: (778) 358-5200 Fax: (604) 670-0033 E-Mail: bbarnett@rocktechlithium.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen, zu denen auch Aussagen zu unseren Plänen, Absichten und Erwartungen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, zählen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie prognostiziert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42213 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42213&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA77273 P2017

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA77273P2017

AXC0069 2018-01-25/09:08