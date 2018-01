Es ist das alte Spiel. Der Euro wird stärker und stärker und belastet damit den DAX. So geschehen gestern in der letzten Handelsstunde. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, über die aktuelle Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt gibt Korrespondentin Franziska Schimke außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.