Am Mittwoch bewegte sich der DAX die meiste Zeit des Tages kaum von der Stelle und pendelte um seinen Vortagesschlusskurs. In der letzten Handelsstunde rutschte er dann aber plötzlich deutlich ins Minus. Am Ende ging er über ein Prozent schwächer aus dem Handel. Grund dafür war mal wieder der starke Euro. Marktidee: Fresenius Medical CareDie Aktie von Fresenius Medical Care ist derzeit in einer äußerst spannenden charttechnischen Situation. Es geht um die Frage, ob der Kurs ein neues Allzeithoch erreichen kann. Gestern scheiterte die Aktie sehr knapp an einem direkt unter dem Rekordhoch liegenden wichtigen Widerstand.