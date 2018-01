ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Spekulationen auf eine frühe Zinserhöhung der EZB tragen erheblich zum jüngsten Anstieg des Euro bei. Ob die Währungshüter ihre Geldpolitik tatsächlich so schnell normalisieren wie derzeit am Markt erwartet, schätzt Dr. Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, in der aktuellen Sendung ein.