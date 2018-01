Die Privatbank Berenberg hat London Stock Exchange (LSE) mit "Buy" und einem Kursziel von 4690 Pence in die Bewertung aufgenommen. Der Börsenbetreiber habe sein Geschäftsmodell in den vergangenen zehn Jahren komplett neu aufgestellt und den Fokus von traditionellen Aktivitäten in Richtung Informationsdienstleistungen und Clearing verschoben, schrieb Analyst Chris Turner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Damit profitierten die Briten von einigen der stärksten strukturellen Trends in der Finanzbranche. Die Aktie sei insgesamt branchenkonform bewertet, werde aber mit einem deutlichen Abschlag zu Informationsdienstleistern wie MSCI gehandelt./gl/tih Datum der Analyse: 24.01.2018

