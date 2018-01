Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ATX Prime -0,63% auf 1850,11, davor 12 Tage im Plus (3,86% Zuwachs von 1792,63 auf 1861,82), Starbucks -1,39% auf 60,83, davor 9 Tage im Plus (4,24% Zuwachs von 59,18 auf 61,69), TUI AG -0,93% auf 18,545, davor 9 Tage im Plus (5,79% Zuwachs von 17,7 auf 18,72), UnitedHealth -0,15% auf 244,85, davor 8 Tage im Plus (9,37% Zuwachs von 224,2 auf 245,21), ATX -0,42% auf 3673,12, davor 7 Tage im Plus (2,49% Zuwachs von 3599,28 auf 3688,78), Sony -6,15% auf 39,7, davor 6 Tage im Plus (6,28% Zuwachs von 39,8 auf 42,3), Sixt-3,12% auf 83,85, davor 5 Tage im Plus (5,55% Zuwachs von 82 auf 86,55), Heineken -0,58% auf 89,32, davor 5 Tage im Plus (3,24% Zuwachs von 87,02 auf 89,84), Intel -1,19% auf 45,51, davor 5 Tage im Plus (6,77% Zuwachs von 43,14 auf 46,06),...

