LONDON (dpa-AFX) - Der Pay-TV-Anbieter Sky zieht immer mehr Kunden an Land. Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2017/18 gewannen die Briten 365 000 neue Abonnenten hinzu, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Inzwischen beziehen damit fast 23 Millionen Zuschauer das weiter wachsende Angebot von Sky.

Dies sorgte im Berichtszeitraum von Juli bis Dezember für ein Umsatzzuwachs um 5 Prozent auf 6,7 Milliarden Pfund (rund 7,7 Mrd Euro). Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 10 Prozent auf 1,1 Milliarden Pfund. Für das Halbjahr schüttet Sky seinen Aktionären nun eine Zwischendividende von 13,06 Pence aus - 4 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Wegen der bislang nicht erfolgten Übernahme durch den US-Medienkonzern 21st Century Fox kommt zudem eine Sonderdividende von 10 Pence für alle Aktionäre hinzu, die bis zum 12. Januar 2018 Anteile hielten.

Sky beschäftigt noch immer die Regulierungsbehörden: 21st Century Fox, bereits mit 39 Prozent an den Briten beteiligt, will das Unternehmen komplett übernehmen. Doch die Kartellwächter in Großbritannien haben Wettbewerbsbedenken und hatten im vergangenen Herbst eine nochmalige Prüfung angeordnet.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Aufsichtsbehörde erklärt, dass ein Kauf durch Fox nicht im öffentlichen Interesse liege. Sie will nun am 6. März einen endgültigen Bericht vorlegen. Der Deal bleibt damit weiter in der Schwebe und könnte womöglich ganz scheitern. Der Fox-Konzern gehört zum Imperium von Medienmogul Rupert Murdoch, soll aber selbst zu großen Teilen vom US-Rivalen Walt Disney übernommen werden./tav/kro/jha/

ISIN US2546871060 GB0001411924 US90130A1016

