GfK: Konsumoptimismus nimmt weiter zu

Der Optimismus der deutschen Verbraucher ist zu Beginn des Jahres 2018 entgegen den Erwartungen weiter gestiegen. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Februar 2018 einen Anstieg beim Konsumklimaindex auf 11,0 von 10,8 Punkten im Vormonat. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten hingegen lediglich mit einem unveränderten Wert gerechnet. Die GfK betonte, sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung hätten im Januar zugelegt. "Die Verbraucher in Deutschland starten überaus optimistisch in das Jahr 2018", konstatierte GfK-Experte Rolf Bürkl.

Nutzfahrzeugmarkt in Europa im Dezember im Rückwartsgang

Im Dezember ging die Zahl der Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen in Europa zurück. Zum Teil sei die Abnahme in der Europäischen Union um 3,5 Prozent der Tatsache geschuldet, dass der Dezember 2017 einen Arbeitstag weniger hatte als der Vergleichsmonat, schreibt der Branchenverband Acea. Die Nachfrage sei über alle Segmente hinweg gesunken. Mit Ausnahme von Deutschland mit einem kleinen Plus seien auch in den fünf wichtigsten Märkten der EU die Zulassungen zurückgegangen.

Katar stellt weitere Investitionen in Deutschland in Aussicht

Der Golfstaat Katar hat weitere Investitionen in Deutschland im Blick. "Wir werden mehr in Deutschland investieren. Wir suchen immer nach neuen Möglichkeiten, Deutschland ist für uns ein attraktiver Markt", sagte Finanzminister Ali Scherif al-Emadi dem Handelsblatt. Das arabische Land ist bereits Großaktionär beim Autohersteller Volkswagen, der Reederei Hapag-Lloyd und der Deutschen Bank.

Südkoreas Wirtschaft schwächelt zum Jahresende

Die südkoreanische Wirtschaft ist im Schlussquartal 2017 erstmals seit der Finanzkrise im Vergleich zum Vorquartal geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) verringerte sich gegenüber dem dritten Quartal um 0,2 Prozent. Im dritten Quartal hatte es noch um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal zugelegt. Volkswirte hatten das BIP im vierten Quartal unverändert gegenüber dem Vorquartal erwartet. Zurückzuführen ist der Rückgang im vierten Quartal in erster Linie auf schwächere Exporte und rückläufige Bauinvestitionen.

Energiepolitiker von CDU und SPD streiten über CO2-Abgabe

Die Energieexperten von CDU und SPD streiten über die Einführung einer zusätzlichen Kohlendioxidsteuer für den Verkehrssektor und das Heizen von Gebäuden. Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Bernd Westphal, will in den kommenden Koalitionsverhandlungen mit der Union die Einführung einer CO2-Abgabe festschreiben. "Es wird dort sicherlich einen Einstieg geben im Nicht-ETS-Bereich", kündigte Westphal auf der Handelsblatt-Energietagung in Berlin an.

IG Metall und Arbeitgeber im Tarifkonflikt weiter ohne Durchbruch

Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie sind die Vertreter von IG Metall und Arbeitgebern am Mittwochabend auch nach der vierten Runde ohne Ergebnis auseinander gegangen. "In den für uns entscheidenden Arbeitszeitfragen haben die Arbeitgeber alle bisherigen relevanten Teilergebnisse zurückgenommen", erklärte der Bezirksleiter IG Metall Baden-Württemberg und Verhandlungsführer, Roman Zitzelsberger. Das habe dazu geführt, dass es "zu keinem Ergebnis" gekommen sei.

Macron fordert in Davos "neuen weltweiten Vertrag"

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat in Davos vor Spitzenpolitikern und Managern einen "neuen weltweiten Vertrag" gefordert. Dies sei notwendig angesichts einer Globalisierung, die "die Welt nach unten zieht", sagte Macron in seiner Rede vor dem Weltwirtschaftsforum in dem schweizerischen Skiort. Andernfalls würden die "Extremisten in zehn oder 15 Jahren in allen Ländern siegen", fügte er hinzu.

Weltbank-Chefökonom Paul Romer tritt zurück

Der Chefökonom der Weltbank, Paul Romer, hat mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt erklärt. Hintergrund sind von Romer geäußerte Zweifel an der Integrität von offiziellen Daten der Organisation. Der Rücktritt geht aus einer Mitteilung im Intranet der Weltbank von Präsident Jim Yong Kim an die Mitarbeiter und Mitglieder hervor, auf die sich Marketwatch bezieht. Romer hatte das Amt im Oktober 2016 angetreten. Er will künftig wieder als Professor an der New York University arbeiten, teilte Kim weiter mit.

Brexit-Minister rechnet bis Ende März mit Vereinbarung über Übergangsphase

Der britische Brexit-Minister David Davis rechnet damit, mit Brüssel "bis Ende März" eine Vereinbarung über die angestrebte Übergangsphase nach dem EU-Austritt Großbritanniens zu erzielen. Davis sagte vor einem Parlamentsausschuss in London, er sehe die hitzigen Diskussionen über die Übergangsphase "entspannt". Wichtiger seien ihm die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU. "Das ist es, woran die Leute uns in zehn, 20 oder 30 Jahren messen werden", fügte er hinzu.

Trump zeigt im Haushaltsstreit Kompromiss in Einwanderungsfragen auf

Im Streit zwischen Republikanern und Demokraten um den nächsten Haushalt und die Einwanderungspolitik hat US-Präsident Donald Trump einen Kompromiss aufgezeigt. Die sogenannten Dreamer - rund 700.000 Einwanderer, die als Kinder illegal ins Land kamen - könnten in zehn bis zwölf Jahren die US-Staatsbürgerschaft erhalten, sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus.

Trump zu Befragung "unter Eid" durch Sonderermittler bereit

US-Präsident Donald Trump ist bereit, sich "unter Eid" von dem unabhängigen Sonderermittler zur Russland-Affäre vernehmen zu lassen. "Ich freue mich darauf. Ich würde es unter Eid tun, absolut", sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus. Zugleich bekräftigte er erneut, dass es keine geheimen Absprachen ("collusion") gegeben habe. Medienberichten zufolge strebt Ermittler Robert Mueller einen Termin in den kommenden Wochen an.

Trump fordert Erdogan zu Zurückhaltung in Militäroffensive auf

US-Präsident Donald Trump hat den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan aufgefordert, den Militäreinsatz in der nordsyrischen Region Afrin zurückzufahren. In einem Telefonat mit Erdogan drängte Trump, dass die Türkei "deeskalierend" vorgehen und ihre Militäroperationen begrenzen solle, wie das Weiße Haus mitteilte. Sie müsse darauf hinwirken, dass zivile Opfer vermieden würden und die Zahl der Flüchtlinge nicht ansteige.

Gericht bestätigt Verurteilung von Brasiliens Ex-Präsident Lula

Ein Berufungsgericht hat die Verurteilung von Brasiliens ehemaligem Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva wegen Korruption bestätigt. Zwei der drei Richter in Porto Alegre entschieden, das Urteil gegen Lula aufrecht zu erhalten und das Strafmaß sogar zu erhöhen. Lula hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe stets zurückgewiesen; er wertete das Verfahren gegen ihn als Versuch, seine neuerliche Präsidentschaftskandidatur zu verhindern.

Malaysias Notenbank erhöht Leitzins um 25 Bps auf 3,25%

Norwegen Nov Arbeitslosenquote bereinigt 4,1%

Norwegen Nov Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 4,0%

Norwegen Okt Arbeitslosenquote bereinigt war 4,0%

