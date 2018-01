Die Deutsche Telekom (WKN:555750) hatte ein schwieriges Jahr 2017 während es bei Netflix (WKN:552484) klasse lief. Aber für 2018 werden die Karten neu gemischt. Welches Unternehmen wird zum Jahresende mehr wert sein? Hier ist die ultimative Gegenüberstellung und warum ich eher mit der DAX-Aktie gehen würde.

Die letzten Entwicklungen

Nein, das war wirklich nicht toll: Im Kerngeschäft kam die Telekom zwar ganz gut voran beim Ausrollen der Strategie, aber rundherum ging so Einiges schief. Die Fusion von T-Mobile US (WKN:A1T7LU) mit Sprint (WKN:A1W1XE) ist geplatzt, die wichtige Beteiligung an der BT Group (WKN:794796) verlor weiter erheblich an Wert ...

