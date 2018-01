Die Kultur der meisten Länder spiegelt sich auch in deren wirtschaftlichen Stärken wider. Die oftmals dauerfotografierenden Japaner machen das am liebsten auch mit japanischen Kameras, die schon lange die besten der Welt sind. Italien mag seine wirtschaftlichen Schwierigkeiten haben, aber aus dem Land kommt noch immer international erfolgreiche Mode und hervorragender Kaffee.



Unserer deutschen Automobilwirtschaft kommt zugute, dass wir als Volk Autos lieben und gerne auch bereit sind, große Summen für Premiumautos von BMW (WKN:519000) und Daimler (WKN:710000) oder zumindest den Aufpreis für einen qualitativ hochwertigen VW (WKN:766400)-Golf zu zahlen. So fühlen sich die Hersteller in ihrer Heimat pudelwohl, finden viele Käufer und ...

