Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen für das vierte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,20 Euro belassen. Auf den ersten Blick seien die Umsatzerwartungen zumindest erfüllt worden, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen der soliden Resultate und bestätigter Zielmarken für das operative Ergebnis erwarte er keine wesentlichen Änderungen an den Marktschätzungen für den 2017 erzielten Gewinn je Aktie./tih/zb Datum der Analyse: 24.01.2018

