Team-Visa-Sportler gewähren ihren Followern einen ersten Einblick in ihre Reise nach Pyeongchang und zeigen, wie ihnen die innovativen Zahlungsprodukte von Visa auf dem Weg zu den Winterspielen 2018 geholfen haben

In weniger als einem Monat findet die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang statt, doch die Sportler aus dem Team Visa stehen bereits in den Startlöchern und haben die 60-sekündige globale Werbekampagne "Resetting Finish Lines" von Visa (NYSE: V) auf ihren persönlichen Social-Media-Seiten lanciert. In der vergangenen Woche haben alle 54 Mitglieder des Teams Visa darunter olympische und paralympische Wettkämpfer, Hoffnungsträger und Sportlegenden aus 21 Ländern und 15 Sportarten den Werbespot in voller Länge noch vor der herkömmlichen Premiere auf weltweiten Digital- und Rundfunksendern vorgestellt, um damit ihre Dankbarkeit für die Unterstützung auszudrücken, die sie während ihrer Vorbereitungen auf Pyeongchang 2018 erhalten haben.

"Dieser Film, in dem die Team-Visa-Athleten die Hauptrollen einnehmen und die Visa-Marke vertreten, ist unsere Art, ihre inspirierenden Geschichten zu würdigen und sie auf ihrer Reise anzufeuern", sagte Lynne Biggar, Chief Marketing and Communications Officer bei Visa. "Als die Zeit kam, um den Film freizugeben, hätten wir uns kein besseres Medium vorstellen können, also die eigenen Social-Media-Seiten der Sportler."

Die Team-Visa-Sportler Mikaela Shiffrin (USA, Ski Alpin), Kamil Stoch (Polen, Skispringen), Mark McMorris (Kanada, Snowboard Slopestyle und Big Air) sowie Park Seung-hi(Südkorea, Eisschnelllauf) gehörten zu den Ersten, welche die Kampagne auf ihren Social-Media-Kanälen vorstellten und ihre Vorfreude auf Pyeongchang 2018 teilten.

Der Film spielt eine wesentliche Rolle im Rahmen des Sponsoring-Engagements von Visa für die Olympischen und Paralympischen Spiele, wozu Möglichkeiten zur Aktivierung vor Ort sowie neue Wearables für Bezahlvorgänge gehören. Die Thematik der Kampagne befasst sich mit dem "Verschieben der Ziellinie" ("Resetting Finish Lines"), was darin begründet ist, dass diese Sportler ständig über ihre persönlichen und sportlichen Grenzen hinausgehen, um an den Olympischen und Paralympischen Winterspielen ihre Traumziele zu erreichen.

"An den Dreharbeiten für die Kampagne erhielten wir erstmals die Gelegenheit, andere Mitglieder der Team-Visa-Familie kennenzulernen", sagte Seun Adigun, Pilotin des nigerianischen Bobteams. "Es war ein echter Höhepunkt, etwas Zeit mit unserer erweiterten Olympiafamilie verbringen und die Wearables ausprobieren zu dürfen, die Visa an den Spielen zur Verfügung stellen wird."

Der weltweit lancierte Spot ist eine Zusammenstellung von Ausschnitten, welche die inspirierenden und historischen Geschichten von acht Team-Visa-Sportlern auf dem Weg zu den Spielen hervorheben. Dabei nutzen die Sportler innovative Zahlungsmöglichkeiten wie Visa Checkout, Karten für kontaktloses Bezahlen sowie die unlängst angekündigten Wearable-Zahlungsgeräte, darunter Handschuhe mit Zahlungsfunktion, aber auch Aufkleber und Anstecknadeln als Souvenirs an die Olympischen Winterspiele, die in Südkorea bereits im Handel erhältlich sind. Die Marketingkampagne verweist auf das sensorische Branding von Visa, das zur Unterstützung eines erweiterten Universums mit vernetzten Geräten mit Zahlungsfunktion entwickelt wurde. Die einzigartigen Signale von Visa für Hör-, Seh- und Tastsinn (durch Vibrationen) deuten auf abgeschlossene sichere Transaktionen in digitalen und realen Verkaufsumgebungen hin, wo Verbraucher mit Visa bezahlen.

Der von der für Sportwerbung bekannten Regisseurin Stacy Wall gedrehte Spot hat einen übergreifenden Handlungsstrang, der in mehr als einem Dutzend Versionen auf der ganzen Welt vorgeführt wird. Der Spot wurde in Neuseeland und Südkorea gedreht, und in allen 13 Versionen werden lokale olympische und paralympische Wettkämpfer aus dem Team Visa hervorgehoben, die verschiedene Zahlungstechnologien nutzen. Lokalisierte Versionen gibt es u. a. in folgenden Ländern: Kanada, China, Japan, Italien, Südkorea, Polen, Vereinigtes Königreich und USA.

Um den Geist der Spiele einzufangen, hat Visa den Text, die Musik und die Gesangsmelodie von "Anything You Can Do" von Irving Berlin aktualisiert und an die Geschichten der vorgestellten Sportler angepasst. In dem weltweit lancierten Spot sind die folgenden Sportler zu sehen: Mark McMorris (Kanada, Snowboard Slopestyle und Big Air), Chloe Kim (USA, Snowboard Halfpipe), Mikaela Shiffrin (USA, Ski Alpin), Park Seung-hi (Südkorea, Eisschnelllauf), Seun Adigun (Nigeria, Bob), Ngozi Onwumere (Nigeria, Bob), Akuoma Omeoga (Nigeria, Bob) und Sara Takanashi (Japan, Skispringen). Die folgenden Sportler sind in verschiedenen Versionen des Spots zu sehen: Hilary Knight (USA, Eishockey), Oksana Masters (USA, Skilanglauf und Biathlon paralympisch), Kamil Stoch (Polen, Skispringen), Han Cong (China, Eiskunstlauf), Sui Wenjing (China, Eiskunstlauf) und Han Tianyu (China, Shorttrack).

