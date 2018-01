München (ots) -



- Mietwagen in Spanien kostet im Schnitt unter 20 Euro/Tag, in der Schweiz rund 70 Euro/Tag



- Beliebteste Ziele: Spanien vor Deutschland - Südafrika und Kroatien neu in den Top Ten



Spanien ist das beliebteste Ziel für einen Urlaub mit Mietwagen - trotzdem sind Leihautos dort besonders günstig. Im Vergleich der 20 meistgebuchten Länder 2017 liegt der durchschnittliche Preis pro Tag nur in Spanien unter 20 Euro. Im Preisranking knapp dahinter landen Kroatien, Zypern und Portugal.*



In der Schweiz ist ein Mietwagen mit Abstand am teuersten. Rund 70 Euro pro Tag zahlen CHECK24-Kunden dafür. Etwas günstiger ist Island. Urlauber mieten dort für durchschnittlich 62 Euro pro Tag ein Auto. Auch in Kanada und den USA zahlen Mietwagenkunden überdurchschnittlich hohe Tagespreise um 45 Euro - trotz der in der Regel längeren Anmietdauer.



Zum Vergleich: Eine Anmietung innerhalb Deutschlands kostete Mietwagenkunden 2017 im Schnitt knapp 40 Euro.



Bei der Anzahl der Mietwagenbuchungen 2017 liegt Spanien wie schon in den Vorjahren vorne. Die beliebteste Destination im vergangenen Jahr war Mallorca. Ebenfalls sehr gefragt waren z. B. Malaga und Teneriffa. Deutschland landet im Länder-Ranking auf Platz zwei vor Italien und Portugal.



Innerhalb der Top 20 gab es 2017 einige Verschiebungen. Vor allem Südafrika war deutlich beliebter und rückte sogar in die Top Ten. Auch Kroatien landete unter den zehn Ländern mit den meisten Mietwagenbuchungen. Dafür mussten Irland und Österreich weichen.



*Datenbasis: alle über CHECK24 im Jahr 2017 gebuchten Mietwagen



