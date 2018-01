Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD will am Donnerstag den weiteren Kurs für die Koalitionsgespräche mit der Union festlegen. Vor einer Sitzung des Parteivorstands am Vormittag bekräftigte Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) die Forderung nach Nachverhandlungen des Sondierungsergebnisses. "Der Parteitag hat uns drei Punkte mitgegeben, die wir auf jeden Fall noch einmal stark verhandeln müssen", sagte sie im ARD-Morgenmagazin.

Nach der Sitzung, die um 11.00 Uhr beginnt, könnte auch der Zeitplan für die Koalitionsgespräche bekannt werden. Sie könnten nach einer Meldung der ARD bereits am Freitag starten. Bei dem SPD-Parteitag am Sonntag in Bonn hatten 56 Prozent der Delegierten für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen gestimmt. Im Beschluss ist aber auch die Forderung nach Nachbesserungen enthalten.

Barley unterstützte die Forderungen des Parteitages nach einem "Ausstieg aus der Zwei-Klassen-Medizin", einer Abschaffung sachgrundloser Befristungen von Arbeitsverträgen und Verbesserungen beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus. Zur Beseitigung einer gegenwärtig "groben Ungleichbehandlung von gesetzlich und privat Versicherten" mahnte sie "Schritte" an. "Wir müssen jetzt nicht von heute auf morgen die komplette Abschaffung der Zwei-Klassen-Medizin hinbekommen, da darf man sich keinen Illusionen hingeben, aber deutliche Schritte müssen erfolgen."

In der Frage des Familiennachzugs für Flüchtlinge appellierte sie an die Union, sich zu Gunsten der am meisten schutzbedürftigen Kinder zu bewegen. "Gerade eine Partei, die das Christliche in ihrem Namen trägt, sollte sich dazu Verhandlungen nicht verschließen", forderte Barley.

Union will Staatsbürgerschaftsrecht verhandeln

Unterdessen wächst in der CDU nach einem Bericht der Bild-Zeitung die Bereitschaft, der SPD in den bevorstehenden Verhandlungen mit dem Angebot von Gesetzesänderungen zur Eindämmung befristeter Arbeitsverhältnisse entgegen zu kommen. "Man könnte maximal darüber reden, wie man Ketten-Befristungen besser unterbindet, zum Beispiel in Konzernen mit mehreren Betrieben", sagte CDU-Sozialexperte Peter Weiß dem Blatt. Zuvor hatte unter anderem SPD-Vize Ralf Stegner erklärt, seine Partei könne nur eine Koalition bilden, wenn auch die sachgrundlose Befristung falle.

Auch die Union hat aber nun Nachverhandlungen zum Sondierungspapier bei den anstehenden Gesprächen über eine große Koalition angekündigt. "Das Thema doppelte Staatsbürgerschaft wird natürlich eine Rolle in den Koalitionsverhandlungen spielen", sagte Innenexperte Stephan Mayer (CSU) der Rheinischen Post.

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hatte die SPD bereits zu Wochenbeginn zur Eile bei den Gesprächen über eine Neuauflage der großen Koalition gedrängt. Als mögliches Enddatum für die Verhandlungen wurde in Berichten Mitte Februar genannt.

