Die inhabergeführte KanAm Grund Group hat sich durch eine sehr hohe Transaktions- und Asset Management-Kompetenz bei privaten und institutionellen Investoren als Immobilien-Asset Manager vor allem am deutschen Markt etabliert. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 hat die Gesellschaft ein mittelgroßes Portfolio von 3,8 Mrd. Euro (per 30.09.2017) an verwalteten Assets im deutschen Wettbewerbsumfeld aufgebaut. ...

